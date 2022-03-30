الصدر: الانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة

2022/03/30 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير

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منذ 4 دقائق

الصدر: ما تسمونه الانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة

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— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) March 30, 2022

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