2022/03/30 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خسر البرلمان العراقي في جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ،اليوم الأربعاء، النصاب القانوني المؤهل لانعقادها للمرة الثانية خلال أسبوع، والثالثة من نوعها على التوالي.

وافتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجلسة الاعتيادية، وسط غياب واضح لنواب الإطار التنسيقي بسبب احتدام الخلاف مع التحالف الثلاثي إنقاذ الوطن حول الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة الجديدة.

ويتضمن جدول أعمال المجلس في جلسته الاعتيادية، التصويت على تعديل بعض الفقرات من نظامه الداخلي ومهام لجانه النيابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة انتخاب الرئيس يحولها لاعتيادية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة انتخاب الرئيس يحولها لاعتيادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).