السيد الصدر: لا خير في حكومة توافقية محاصصاتية

2022/03/30 | 14:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، ان المواطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والمحاصصة.

وقال السيد الصدر في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد".

واضاف، "لا للتوافق بكل اشكاله، فما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقة محاصصاتية".

واوضح، "كيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم لفسطاطكم".

ووجه خطابه للشعب، "أيها الشعب العراقي لن أعيدكم لمأساتكم السابقة، وذلك وعد غير مكذوب، فالوطن لن يخضع للتبعية والإحتلال والتطبيع والمحاصصة والشعب لن يركع لهم إطلاقا".

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