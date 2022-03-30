2022/03/30 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية مباشرة لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس جمهورية العراق | الجزء 2) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: IqlBsu7yZiM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية مباشرة لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس جمهورية العراق | الجزء 2) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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