2022/03/30 | 15:10 - المصدر: CNN بالعربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعد مرور عامين على انتشار جائحة "كوفيد-19"، حوّل العلماء والأطباء انتباههم إلى أعراض "كوفيد-19" طويلة الأمد.
وأضافت دراسات حديثة مرض السكري إلى قائمة النتائج المحتملة لأعراض "كوفيد-19" طويلة الأمد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل "كوفيد-19" يتسبّب بمرض السكري؟ دراسة تكشف) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأضافت دراسات حديثة مرض السكري إلى قائمة النتائج المحتملة لأعراض "كوفيد-19" طويلة الأمد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل "كوفيد-19" يتسبّب بمرض السكري؟ دراسة تكشف) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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