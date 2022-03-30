2022/03/30 | 15:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور عامين على انتشار جائحة "كوفيد-19"، حوّل العلماء والأطباء انتباههم إلى أعراض "كوفيد-19" طويلة الأمد.وأضافت دراسات حديثة مرض السكري إلى قائمة النتائج المحتملة لأعراض "كوفيد-19" طويلة الأمد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل "كوفيد-19" يتسبّب بمرض السكري؟ دراسة تكشف) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل "كوفيد-19" يتسبّب بمرض السكري؟ دراسة تكشف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).