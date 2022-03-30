المالكي يعلن عن اعداد مبادرة لحل حالة الاختناق

2022/03/30 | 15:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اليوم الاربعاء، عن اعداد ورقة مبادرة وذلك من اجل ايجاد حل لحالة الاختناق بعدما تاكد ان التحالف الثلاثي لم يتقدم بمبادرة ايجاد حلول واقعية تضمن العملية السياسية من الانهيار.

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