5 مليارات دولار من السعودية إلى مصر.. وتفويض بتوقيع

2022/03/30 | 15:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.

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