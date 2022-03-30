كل ما تود معرفته عن المسابقة.. الكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 (صور)

2022/03/30 | 15:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة adidas عن الكرة الرسمية لكأس

العالم FIFA قطر 2022™، ولقّبتها باسم

"الرحلة"، وهي الكرة الرابعة عشر على

التوالي التي تصنعها adidas لكأس العالم

FIFA™، وتتسم بقدرتها على التنقل في

الهواء أسرع من

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