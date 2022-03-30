رسميا.. الاتحاد المصري يتقدم بشكوى ضد السنغال

2022/03/30 | 15:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى

رسمية ضد نظيره السنغالي على ما بدر من

جماهير منتخب السنغال قبل انطلاق

مواجهة "الفراعنة" و"أسود التيرانغا" أمس

الثلاثاء في تصفيات مونديال قطر.

وقال الاتحاد المصري

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