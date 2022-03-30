تغريدة غاضبة.. أول تعليق من الصدر بعد فشل انتخاب رئيس الجمهورية

2022/03/30 | 15:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر،

اليوم الأربعاء، على فشل انتخاب رئيس

الجمهورية للمرة الثانية، بعد مقاطعة

الإطار التنسيقي وعدد من الكتل الأخرى.

وقال الصدر في تغريدة تابعتها وكالة

نون الخبرية، "لن

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