الصدر: الانسداد السياسي أهون من التوافق معكم

2022/03/30 | 15:25 - المصدر: قناة التغيير

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قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،اليوم الأربعاء، في تغريدة له على منصة تويتر ” لن أتوافق معكم”.

واضاف الصدر ان ما تسمونه الانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة مبينا ان التوافق نهاية البلاد.

وأشار الى ان لا خير في حكومة محاصصاتية توافقية مخاطبا الشعب العراقي: لن اعيدكم لمأساتكم السابقة وذلك وعد غير مكذوب

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— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) March 30, 2022

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