بالأسماء.. أعضاء لجنتي القانونية والعلاقات الخارجية

2022/03/30 | 15:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن أسماء أعضاء لجنتي القانونية والعلاقات الخارجية النيابيتين التي تم التصويت عليها خلال جلسة اليوم.

وأدناه أسماء أعضاء اللجنة القانونية:

النائب محمد عبدالامير عنوز

النائب حيدر ماضي عبود

النائب ابتسام التميمي

النائب سالم الغراوي

النائب علي فرج

النائب احمد عبدالله الجبوري

النائب عبدالكريم عبطان

النائب سارة الدليمي

النائب يوسف السبعاوي

النائب رييوار هادي عبدالرحمن

النائب يكدار محمود نصرالله

أسماء أعضاء لجنة العلاقات الخارجية:

النائب حيدر محمد السلامي

النائب جنان الموسوي

النائب شعلان عبدالجبار الكريم

النائب غاندي الكسنزاني

النائب فيان صبري عبدالخالق

النائب محمد صديق محمد

النائب حسن العذاري

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