الاتحادية تطيح بمتهم بقضايا الارهاب في بغداد

2022/03/30 | 15:30 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على متهم بقضايا الارهاب في بغداد.

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