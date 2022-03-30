بالأسماء.. اعضاء لجنة العلاقات الخارجية

2022/03/30 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم)، الأربعاء، أسماء أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان الأسماء هي كل من:

النائب حيدر محمد السلامي

النائب جنان الموسوي

النائب شعلان عبد الجبار الكريم

النائب غاندي الكسنزاني

النائب فيان صبري عبد الخالق

النائب محمد صديق محمد

النائب حسن العذاري

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