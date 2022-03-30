(بغداد اليوم) تنشر اسماء اعضاء اللجنة القانونية بمجلس النواب

2022/03/30 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

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تنشر وكالة (بغداد اليوم) اسماء اللجنة القانونية النيابية والتي صوت عليها البرلمان، اليوم الاربعاء.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقت وكالتنا نسخة منه، إن الاسماء هي كل من :

النائب محمد عبدالامير عنوزالنائب حيدر ماضي عبودالنائب ابتسام التميميالنائب سالم الغراويالنائب علي فرجالنائب احمد عبدالله الجبوري النائب عبدالكريم عبطانالنائب سارة الدليميالنائب يوسف السبعاويالنائب رييوار هادي عبدالرحمنالنائب يكدار محمود نصرالله

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