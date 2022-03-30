2022/03/30 | 15:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

رفع مجلس النواب، جلسته إلى إشعار آخر بعد أن فشل تحالف "إنقاذ وطن" بتحقيق النصاب للتصويت على رئيس الجمهورية.

فشل تحالف "إنقاذ وطن" بتحقيق النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "مجلس النواب رفع جلسته إلى إشعار آخر بعد تصويته على مهام عدد من اللجان النيابية وأسماء أعضائها".

وكان التحالف الثلاثي "إنقاذ وطن" يسعى قبل الجلسة للحصول على أصوات 18 نائبًا لتحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد أن حقق حضور 202 نائب في جلسة السبت الماضي.

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وصوّت البرلمان على إضافة أعضاء إلى اللجنة المالية.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أنّ "البرلمان صوت على اضافة النواب (محمد نوري، سجاد جاسم حسين، إخلاص الدليمي، محاسن حمدون، هيثم الزهوان، آلاء الإبراهيمي) إلى أعضاء اللجنة المالية".

وعقد البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، جلسته الجديدة المخصصة للتصويت على منصب رئيس الجمهورية، بعد فشل جلسته الأخيرة يوم السبت الماضي 26 آذار/مارس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها، لكن جلسة اليوم واجهت نفس مصير عدم اكتمال النصاب.

وتضمن جدول أعمال مجلس النواب فقرتين: انتخاب رئيس الجمهورية، والتصويت على اللجان النيابية الدائمة.

وقال النائب عن تحالف السيادة مشعان الجبوري إنه من "الواضح أن النصاب لن يتحقق، وبانتظار تحديد الحلبوسي موعدًا للجلسة القادمة".

وصوّت مجلس النواب على تعديل بعض الفقرات من نظامه الداخلي ومهام لجانه النيابية.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، إن البرلمان "صوت على مهام لجنة الكهرباء والطاقة النيابية"، كما صوّت على مهام لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية.

وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد أكد أنّ "جلسة البرلمان الأربعاء لانتخاب رئيس الجمهورية ستفشل".

وقال المالكي في تصريح أثناء لقاء مع سفير إيطاليا الجديد لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي، إنّ "جلسة البرلمان يوم الأربعاء لن تختلف عن جلسة السبت الماضي، لأن منع مكون أصيل من مكونات الشعب العراقي من استحقاقاته سيضر بعملية التوازن الوطني، ويعرض العملية السياسية لمخاطر كبيرة".

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