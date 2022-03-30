برنامج الأغذية العالمي يؤمن مساعدة غذائية لمليون شخص في أوكرانيا

2022/03/30 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن برنامج الأغذية العالمي ،اليوم الأربعاء، أنه يقدم مساعدة غذائية طارئة الى مليون شخص في أوكرانيا منذ غزو القوات الروسية هذا البلد.

وقال في بيان “تسلم شاحنات وقطارات وشاحنات صغيرة اليوم المواد الغذائية للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها في كل انحاء البلاد وينتظر وصول قوافل (إنسانية) في الأيام المقبلة”.

وأضاف أن “أكثر من 6,5 مليون شخص” نزحوا داخل أوكرانيا وتأمين المواد الغذائية يشكل “أحد أبرز ثلاثة مواطن قلق” لدى الشعب الى جانب الأمن وامدادات المحروقات.

يطلب برنامج الأغذية العالمي الآن من المانحين “590 مليون دولار لدعم 3,1 مليون شخص” يحتاجونها.

وذكر بان النزاع في أوكرانيا المصدرة للقمح والتي كانت تؤمن الغذاء لحوالى “400 مليون شخص” في مختلف القارات، تسبب بموجة جوع في كل أنحاء العالم تقريبا.

المصدر: AFP

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