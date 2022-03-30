حراس أمن متحف في أمريكا يفتتحون معرضًا فنيًا..هذا ما تضمنه

2022/03/30 | 15:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحرس روب كيمبتون العديد من الأعمال الفنية الجميلة التي تعرض في متحف بالتيمور للفن في أمريكا معظم الوقت، لكن في عطلة نهاية هذا الأسبوع، سيضطلع بدور أمين معرض "حراسة الفن" الذي ينظمه مع 17 حارسًا للأمن في المتحف، حيث يعرضون 25 عملًا فنيًا.

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