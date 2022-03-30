النرويج تزود أوكرانيا بـ 2000 قاذفة قنابل إضافية مضادة للدبابات

2022/03/30 | 15:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المكتب الصحفي للحكومة النرويجية أن أوسلو أرسلت لكييف 2000 قاذفة قنابل مضادة للدبابات.وجاء في بيان صدر عن المكتب: “أرسلت الحكومة لأوكرانيا نحو ألفي قاذفة قنابل مضادة للدبابات من طراز “M72″ ويتم تسليمها بالإضافة إلى معدات الحماية وحوالي 2000 قطعة سلاح مضادة للدبابات تم إرسالها إلى أوكرانيا سابقا”.وتم اتخاذ قرار سابق […]

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