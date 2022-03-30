الخزعلي: نشترط أن نكون جزءاً في الكتلة الأكبر واختيار رئيس مجلس الوزراء

2022/03/30 | 15:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"

قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء، على

ضرورة أن يكون الإطار التنسيقي جزءاً من

الكتلة الأكبر التي تثمل المكون الشيعي

من ضمنهم الكتلة الصدرية الذي يرفض

زعيمها مقتدى الص

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