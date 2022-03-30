2022/03/30 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الأربعاء، بزيارة لمهرجان الواسطي للفن التشكيلي بدورته الرابعة عشرة الذي تنظمه وزارة الثقافة.

وذكر وفي بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ذكر فيه ، أن “الكاظمي اطلع على الأعمال الفنية المشاركة في المهرجان، وعلى وجه الخصوص الأعمال الفنية للفنانين الشباب التي تنوّعت في فروع الفن التشكيلي، حيث أبدى اهتماماً بها وبأعمال الفنانات العراقيات المشاركات في المهرجان، واطلع الكاظمي على معروضات المهرجان من أعمال روّاد الخط العربي وفنونه، فضلاً عن مشاركات الخطاطين المعاصرين والشباب”.

وأشاد بـ “التنظيم العالي للمهرجان، ومستوى الأعمال الفنية المشاركة فيه، ولاسيما أنه يعد أهم مهرجان للفن التشكيلي أقيم بعد عام 2003، وشهد مشاركة واسعة للفنانين العراقيين من داخل العراق وخارجه”.

وأضاف البيان أنه “تجسيداً لرعاية الدولة للفن التشكيلي كموروث حضاري رافديني، وجّه رئيس مجلس الوزراء بترميم نصب الحرية للفنان الراحل جواد سليم، وتكليف الفنانين العراقيين ممن تتلمذوا على يد سليم بالإشراف على أعمال الترميم”.

واستمع الكاظمي إلى “عرض شامل تضمن إبعاد تأثير الحركة الفنية التشكيلية في العراق، فضلاً عن أهم العقبات والتحديات التي يواجهها الفنانون التشكيليون الساعون إلى استمرار الحركة الفنية العراقية المتميزة بأصالتها وغزارة إنتاجها وروّادها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يزور مهرجان الواسطي للفنون التشكيلية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يزور مهرجان الواسطي للفنون التشكيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).