الكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم “قطر 2022”

2022/03/30 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كُشف ،اليوم الأربعاء، عن الكرة الرسمية المقرر استخدامها في كأس العالم قطر 2022.

ولُقّبت الكرة “بالرحلة” لأنها مستوحاة من ثقافة وعمارة وقوارب قطر، إضافة لعلمها الوطني.

وتعدّ “الرحلة” أسرع كرة في تاريخ كأس العالم إذ تتّسم بقدرتها على التنقّل في الهواء أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ البطولة.

وتحتضن قطر كأس العالم للمنتخبات لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.

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