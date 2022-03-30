إصابة مبنى للصليب الأحمر في ماريوبول في قصف روسي

2022/03/30 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

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طال قصف روسي مبنى للصليب الأحمر في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في جنوب أوكرانيا، حسبما أعلنت كييف ،اليوم الأربعاء، حيث حذر مسؤولون من كارثة إنسانية وشيكة.

وقالت أمينة المظالم الأوكرانية ليودميلا دنيسوفا في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي “في ماريوبول، استهدف المحتلون مبنى تابعًا للجنة الدولية للصليب الأحمر” مضيفة أن المبنى استُهدف بغارات جوية وبالمدفعية.

المصدر: AFP

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