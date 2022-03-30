نائب مستقل يرشح نفسه لرئاسة الوزراء

2022/03/30 | 15:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي للنائب المستقل عن محافظة المثنى، باسم خشان، اليوم الأربعاء، ترشح الأخير لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة المرتقبة.وقال المكتب في بيان تلقته “ايرث نيوز” “نعلن ترشح النائب المستقل باسم خشان لمنصب رئيس مجلس الوزراء العراقي وبدعم من اغلب الاخوة المستقلين”.وأضاف مخاطباً العراقيين “وفي هذه اللحظة ندعوكم للوقوف معه والعمل […]

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