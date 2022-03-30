بالأسماء| تعرف على أعضاء لجنتي القانونية والعلاقات الخارجية

2022/03/30 | 16:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عن أسماء أعضاء اللجنتين القانونية والعلاقات الخارجية النيابيتين التي تم التصويت عليها خلال جلسة اليوم التي فشلت في تحقيق نصاب لانتخاب رئيس الجمهورية.

وأسماء أعضاء اللجنة القانونية جاءت كالتالي:

النائب محمد عبدالأمير عنوز

النائب حيدر ماضي عبود

النائب ابتسام التميمي

النائب سالم الغراوي

النائب علي فرج

النائب أحمد عبدالله الجبوري

النائب عبدالكريم عبطان

النائب سارة الدليمي

النائب يوسف السبعاوي

النائب رييوار هادي عبدالرحمن

النائب يكدار محمود نصرالله

أما أسماء أعضاء لجنة العلاقات الخارجية:

النائب حيدر محمد السلامي

النائب جنان الموسوي

النائب شعلان عبدالجبار الكريم

النائب غاندي الكسنزاني

النائب فيان صبري عبدالخالق

النائب محمد صديق محمد

النائب حسن العذاري

وعقد البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، جلسته الجديدة المخصصة للتصويت على منصب رئيس الجمهورية، بعد فشل جلسته الأخيرة يوم السبت الماضي 26 آذار/مارس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها، لكن جلسة اليوم واجهت نفس مصير عدم اكتمال النصاب.

صوّت البرلمان على إضافة أعضاء إلى اللجنة المالية.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أنّ "البرلمان صوت على اضافة النواب (محمد نوري، سجاد جاسم حسين، إخلاص الدليمي، محاسن حمدون، هيثم الزهوان، آلاء الإبراهيمي) إلى أعضاء اللجنة المالية".

وصوّت مجلس النواب على تعديل بعض الفقرات من نظامه الداخلي ومهام لجانه النيابية.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، إن البرلمان "صوت على مهام لجنة الكهرباء والطاقة النيابية"، كما صوّت على مهام لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية.

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