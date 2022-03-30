الشابندر: سباق اكتمال النِصاب من عدَمه حوّلَ البرلمان الى سوق “نخاسة”

2022/03/30 | 16:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال السياسي العراقي، عزت الشابندر، اليوم الاربعاء، ان سباق اكتمال النِصاب من عدَمه حوّلَ البرلمان الى سوق “نخاسة”.وذكر الشباندر في منشور على الفيسبوك، وتابعته وكالة ايرث نيوز، انه “مهما كانت الاضرار الشخصية او الحزبية او (الوطنية) التي يمكن ان تحصل جرّاء تنازل الفرقاء لبعضهم لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة فهي أقلّ بكثير من […]

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