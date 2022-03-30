"العفو الدولية" تدعو لإطلاق سراح أقباط مصريين "طالبوا ببناء كنيسة"

2022/03/30 | 16:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، السلطات المصرية بإطلاق سراح 9 مسيحيين أقباط، قالت إنهم محبوسين احتياطيا منذ قرابة شهرين، لمحاولتهم إعادة بناء كنيسة نشب فيها حريق قبل أكثر من 5 سنوات.

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