تحليل امريكي: العراق يتجه نحو الهاوية بسبب نخبته السياسية

2022/03/30 | 16:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد تحليل سياسي نشره "معهد كارنيجي"

الأمريكي للأبحاث، أن طريق الإصلاح ما

زال "وعراً" وأن العراق يتجه نحو "الفشل

بدولة هشة"، وفيما بيّن أن الإصلاحات

التي ينادي بها زعيم التيار الصدري

مقتدى الصدر ستواجه

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