2022/03/30 | 16:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المركزي يمنع استعمال البطاقات والمحافظ لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 16:25

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي يمنع استعمال البطاقات والمحافظ لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي يمنع استعمال البطاقات والمحافظ لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).