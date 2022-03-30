الموقف الوبائي اليومي لكورونا: نسبة الاصابة مستقرة عند 3%

2022/03/30 | 16:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغدادأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي الخاص بجائحة كورونا، فيما استقرت نسبة الاصابة عند 3%.وقالت الوزارة في بيان إنها “سجلت 344 إصابة جديدة بكورونا، فيما تماثل 537 شخصاً للشفاء من المرض”.

وأضافت، أن “الوفيات الجديدة بلغت 3 حالات”، لافتةً إلى أن “عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا بلغ 33346 شخصاً خلال 24 ساعة”.وسجل العراق أمس 415 إصابة بكورونا، قابلتها 4 وفيات.

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