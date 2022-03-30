2022/03/30 | 16:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية أمنية في المحافظة؛ لملاحقة المطلوبين ومصادرة الأسلحة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بمشاركة طيران الجيش وقوة مشتركة من فرقة القوات الخاصة ومدير شرطة قضاء الميمونة وعلى رأسهم قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي تم تنفيذ واجب أمني لاقضية محافظة ميسان الميمونة والمجر الكبير والعزير".

وأضافت، أنه "تأتي هذه الطلعات الجوية لملاحقة المطلوبين قضائياً ومصادرة السلاح غير المرخص في أطراف مدينة العمارة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمشاركة طيران الجيش.. عملية أمنية في ميسان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمشاركة طيران الجيش.. عملية أمنية في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).