نائب يحدد 3 ملفات تخص محافظة عراقية مقابل تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

2022/03/30 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اشترط النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، اليوم الأربعاء، ثلاث نقاط تخص المحافظة مقابل الموافقة على تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

وقال الكروي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مسودة القانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي تضمنت فقرات مهمة لكن هناك الكثير من الملاحظات المهمة التي يجب اخذ النظر بها قبل ان تصبح المسودة جاهزة للتصويت".

وأضاف ان "هناك ثلاث نقاط تخص المحافظة يجب النظر اليها مقابل تمرير القانون"، مشيرا الى ان "الملفات تخص مواجهة ازمة الجفاف باعتبارها الاكثر تضررا على مستوى البلاد وهناك 70% من مناطق الزراعية في وضع بائس جدا".

وأشار الى ان "الملفات هي حفر الابار وتوفير محطات الاسالة ودفع تعويضات مجزية للفلاحين عن حرمانهم من الخطط الزراعية".

وأوضح انه "بدون دعم حقيقي لديالى لن ندعم القانون كون مناطق ديالى في وضع صعب جدا ويجب ان يكون هناك نظرة اخرى من قبل كل القوى حيال ديالى خاصة وانها تمر بأزمات كبيرة في الاشهر الماضية".

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