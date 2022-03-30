براكين بلوتو تثير دهشة العلماء.. ما سر الحرارة الغامضة؟

2022/03/30 | 16:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تشير كتل سائلة متخثرة غريبة موجودة على سطح كوكب بلوتو إلى أنّ براكين جليدية كانت نشطة حتى عصر غير بعيد نسبياً على هذا الكوكب القزم.وتوصلت دراسة نُشرت في مجلة “نيتشر كومونيكايشن” إلى أن تحليل صور التقطها مسبار “نيو هورايزن” التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أظهر أنّ درجة حرارة بلوتو الداخلية ظلت أكثر […]

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ما سر الحرارة الغامضة؟ أولاً على ايرث نيوز.

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