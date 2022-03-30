تنفيذًا لتوجيهات الملك سلمان.. السعودية تودع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري

2022/03/30 | 16:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، في وقت تعاني البلاد أزمة اقتصادية جراء تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية.

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