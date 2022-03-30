دعوة نيابية لتوحيد “دوام الموظفين” اثر استقرار الموقف الوبائي

2022/03/30 | 16:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..دعا النائب مضر الكروي، الاربعاء، الى توحيد مسار دوام الموظفين في مؤسسات العراق الحكومية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الكروي في حديث لـ /المعلومة/ إن “دوام الموظفين يعاني من تفاوت واضح على مستوى المؤسسات والوزرات، فبعض الموظفين يعملون بنسبة 100% والبعض الاخر 50%، رغم ان البلاد هي […]

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