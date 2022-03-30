الخزعلي: لا يمكن ان يتم تجاوز الاغلبية الشيعية

2022/03/30 | 16:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الاربعاء، انه لايمكن ان يتم تجاوز الاغلبية الشيعية في حقها برلمانيا وجمهورا انتخابيا.وقال الخزعلي في تصريح صحفي لعدد من وسائل الاعلام وتابعته وكالة ايرث نيوز: إن “ما فعله الإطار التنسيقي خلال الجلستين السابقتين في البرلمان هو تثبيت حق المكون الأكبر سياسيا واجتماعياً”.[…]

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