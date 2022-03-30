دائرة الهجرة الأميركية تتحرك بـ 3 إجراءات لحسم 9.5 مليون حالة

2022/03/30 | 16:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الاعلان عن ثلاثة إجراءات جديدة تهدف لحسم ملايين طلبات الهجرة المتراكمة منذ عدة أشهر، وفقا لما نقلته شبكة "سي بي إس" عن مسؤول كبير في دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأميركية.

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