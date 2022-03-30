بسبب الحرب.. اوكرانيا تستنفر الجهود لشحن مزروعاتها عبر هذه الدولة

2022/03/30 | 17:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أن الدفعات الأولى تشمل آلاف الأطنان من الذرة.

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