سعد قيس يكشف سبب إخفاق المنتخب الوطني في تصفيات المونديال

2022/03/30 | 17:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف اللاعب الدولي السابق سعد قيس، سبب إخفاق المنتخب الوطني في بلوغ كأس العالم.وقال قيس لـ”ايرث نيوز” إن “فشل تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم ليس جديداً على الكرة العراقية، اعتدنا على هذا الإخفاق مع كل تصفيات لكأس الغالم”.واوضح أن “التخبط وسوء الادارة وهزالة مستوى اللاعب العراقي هي أسباب عدم التأهل بأسهل […]

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