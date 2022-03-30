2022/03/30 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، بشكوى رسمية ضد نظيره السنغالي على ما بدر من جماهير منتخب السنغال اثناء مواجهة الفراعنة وأسود التيرانغا.

وأوضح الاتحاد المصري، أنه تقدم بشكوى رسمية ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسؤول الأمن والاتحادين الإفريقي والدولي، وبرر الاتحاد المصري تقدمه بهذه الشكوى بتعرض المنتخب المصري للعنصرية بعد ظهور لافتات في مدرجات الملعب، تحمل عبارات مسيئة للاعبين المصريين وتحديدا محمد صلاح.

وأضاف البيان، أن الجماهير قامت بإرهاب اللاعبين من خلال إلقاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الإحماء، فضلا على تعرض حافلات البعثة المصرية للاعتداء، مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم إرفاقها مع الشكوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد المصري يتقدم بشكوى رسمية للفيفا والكاف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد المصري يتقدم بشكوى رسمية للفيفا والكاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).