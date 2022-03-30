الصحة العراقية: 3 حالات وفاة و344 إصابة جديدة بكورونا

2022/03/30 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية ،اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي لجائحة كورونا في البلاد.

وسجلت الصحة، 344 إصابة جديدة بكورونا، فيما تماثل 537 شخصاً للشفاء من المرض”.

وأضافت أن “الوفيات الجديدة بلغت 3 حالات”، لافتةً إلى أن “عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا بلغ 33346 شخصاً خلال 24 ساعة”.

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