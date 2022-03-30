القبض على المتلاعبين بالأسعار في بغداد قبل بداية رمضان!

2022/03/30 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

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شكا مواطنون في بغداد من تصاعد مستمر لأسعار المواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك ما زاد من الخناق على الطبقات الفقيرة..



وعلى وقع ارتفاع الأسعار شرعت القوات الأمنية بحملة تفتيشية واسعة في أسواق العاصمة لمراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين والمحتكرين.

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