الاطاحة بارهابيين اثنين وتاجر مخدرات في محافظتين

2022/03/30 | 17:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تاكيدا لجهودها في ملاحقة الارهابيين وعصابات الجريمة المنظمة وتجار ومروجي المخدرات من المطلوبين للقضاء واستنادا الى معلومات دقيقة لشعبتي استخبارات الفرقة العاشرة والخامسة عشر إحدى مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع.وبالتعاون مع استخبارات الوية المشاة ٤٠ و٣٩ و٧١ و٧٢ و٧٢ وبمشاركة قوات تابعة لقيادة القوان البرية، اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين […]

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