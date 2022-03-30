بغداد.. وفاة شرطي وإصابة آخر واعتقال شخص تشاجر مع دورية

2022/03/30 | 17:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بوفاة شرطي وإصابة آخر، بالإضافة إلى اعتقال شخص تشاجر مع دورية نجدة، في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شرطياً منسوباً الى مديرية حماية المنشآت ضمن طوق امن وزارة الصناعة توفي في بغداد؛ نتيجة تدهور حالته الصحية اثناء الواجب".وأشار إلى "إصابة مفوض منسوب لمديرية حماية المنشأت نتيجة عبثه بالسلاح اثناء الواجب ضمن منطقة بغداد الجديدة".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية اعتقلت شخصاً من مواليد 1998 أقدم على التشاجر مع دورية نجدة ضمن منطقة الاورفلي، إذ تبين بعد التحقيق معه أنه مخمور".

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