اترك أمر تشكيلة الحكومة لنا.. رسالة من الإطار للصدر بعد فشل عقد جلسة انتخاب رئيس العراق - عاجل

2022/03/30 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، عن انتهاء اجتماع عقد اليوم في مضيف رئيس تحالف الفتح هادي العامري بحضور مايقارب 150 نائبا من الإطار والاتحاد الوطني والمكون السني وعدد من المستقلين.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني لـ(بغداد اليوم ) ان "نوابا من تحالف سيادة انسحبوا من التحالف الثلاثي وانظموا للاطار والقوى المتحالفة معه وعليه فان هناك نواب اخرين سينظمون معنا في تحالف يسعى لتشكيل حكومة توافقية فيها كل الكتل ومنها التيار الصدري فنحن لانريد اقصائه لكنهم اذا يرفضون التوافق معنا كما غرد الصدر اليوم وبعد فشلهم للمرة الثانية بعقد جلسة البرلمان الخاصة بتمرير رئيس الجمهورية والمضي بتكليف رئيس الوزراء هنا ممكن على التيار اتخاذ طريق المعارضة وترك الأمر لنا بتشكيل الحكومة والتحرك بأتجاه الكتل".

وأوضح " فإذا كان هناك تحالف بين الديمقراطي والاتحاد وانضمام عدد من النواب السنة لتحالفنا فهنا باستطاعتنا المضي بتشكيل الحكومة فنحن لم نعطل تشكيل الحكومة لكن نعبر عن استحقاق نوابنا وجميع النواب فهم ممثلي الشعب ولهم الحق في رسم القرار بالدولة بشأن رئيس الجمهورية والوزراء".

وأضاف الحياني ان "على التحالف الثلاثي الاعتراف انهم لايستطيعون تشكيل الحكومة دون الإطار التنسيقي واذا يريدون المعارضة فأي كتلة من حقها الذهاب للمعارضة ومن حق أي كتلة التوجه لتشكيل الحكومة وعليه كيف تطلبون منا الذهاب جبرا إلى المعارضة".

وبين الحياني ان "نواب كثر من المستقلين انظموا إلى تحالفنا في اشارة الى انهم يؤمنون بوحدة العراق ويردون الخير له وعليه فنحن معهم ( النواب المستقلين ) ونريد حفظ حقوقهم ولهم الحق بالقرار واختيار رئيس الجمهورية والوزراء".

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