كيف تعمل الإمارات على رفع جودة الحياة لمواطنيها والمقيمين؟.. وزير الذكاء الاصطناعي يوضح لـCNN

2022/03/30 | 17:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح وزير الذكاء الاصطناعي الإماراتي، عمر العلماء، الطرق والوسائل التي تعمل عليها بلاده لرفع جودة الحياة بالنسبة للمواطنين بالإضافة للمقيمين على أرضها، مؤكدا أن هناك العديد من المجالات لتوظيف الذكاء الاصطناعي.

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