2022/03/30 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبعوب يعالج هذا كتاب البعد الخفي للكاتب " إدوارد تي هول " وبتفاصيل دقيقة ومثيرة للفضول حرص الناس على المحافظة على مسافات بين أنفسهم وبين الناس الآخرين أو الاشياء، وهو ما يعرف بالحيز الذي يشكل إقليم كل شخص والابعاد الرئيسية للمجتمعات، كما يوضح الطرق المختلفة لاستخدام المجتمعات عبر العصور للحيز الذي يفرضه الارتفاع المضطرد لساكنة الارض الذي يخلق حالات اكتضاض يضطر الانسان بسببها الى تطوير نظرته للحيز في ت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (االبعد الخفي.. دراسة دقيقة لجوانب نعيشها ولا ندرك ابعادها. - محمد عبعوب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (االبعد الخفي.. دراسة دقيقة لجوانب نعيشها ولا ندرك ابعادها. - محمد عبعوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).