ساعة بِك بِن - امين يونس

2022/03/30 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس " ..



كانتْ الكنيسة في المدينة الريفية الصغيرة ، تشكو من قِلّة الموارد المتأتية من تبرعات الرعية ، فخاطب الكاهن جموع المؤمنين قائِلاً : كما تعرفون جميعاً انهُ في الفترة الأخيرة ، إنتشرتْ ظاهرة سرقة الدواجن والمواشي في منطقتنا ، وفي حين أنني أُدين القائمين بهذهِ السرقات ، فأنني أطلب منهم بعدم التبرُع حيث أن الرَب لا يقبل أموالاً حرام ! .



ثُم قام أحد مساعديه بالتجول بين المتواجدين فرداً فرداً كي يجمع ......





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