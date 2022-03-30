تحرك أمني صوب عمق الصحراء والإعلان عن ضبط مواد لوجستية لـ”داعش”

2022/03/30 | 17:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي اليوم الأربعاء، العثور على مضافتين لـ “داعش” تحويان مواد لوجستية وأربع دراجات نارية ضمن عملية “اسود الصحراء”.وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح في تصريح تابعته ايرث نيوز، إن “العملية وصلت إلى نتائج مثمرة وتم العثور على مضافة تحتوي مواد مواد لوجستية وأربع دراجات نارية وتفكيك […]

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