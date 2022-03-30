الكاظمي يوجه بدعم طفلة عراقية حصدت المرتبة الثانية في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي

2022/03/30 | 17:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الأربعاء، بدعم الطفلة العراقية

الموهوبة "ستيلا نور" والتي فازت

بالمرتبة الثانية في البطولة العالمية

للذكاء الاصطناعي.

وقالت الحكومة العراقية في بيان تلقته

و

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